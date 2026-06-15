Miras kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! Amca ile yeğen birbirine girdi

Samsun'un Canik ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca ile yeğen arasındaki tartışma silahlı ve matkaplı kavgaya dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Miras kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! Amca ile yeğen birbirine girdi
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Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımı yüzünden uzun süredir husumet bulunan 26 yaşındaki R.İ.A. ile 62 yaşındaki amcası K.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yeni bir tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan gerginlik, kısa sürede karşılıklı silahların ateşlendiği ve yaralanmanın yaşandığı bir arbedeye dönüştü.

TERASTAN VE PENCEREDEN KARŞILIKLI ATEŞ AÇTILAR

Yan yana bulunan evlerde ikamet eden taraflardan R.İ.A., evinin terasından havaya doğru kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Bu sırada amca R.A.'nın da kendi evinin camından dışarıya doğru ateş ettiği ileri sürüldü. Silah seslerinin ardından evlerinden dışarı çıkan taraflar sokakta karşı karşıya geldi. Yaşanan arbede sırasında amca K.A., elindeki matkabın ucu ile yeğeni R.İ.A.'yı karın bölgesinden hafif şekilde yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede müdahale edilerek gözaltına alınan amca ve yeğen hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ikili, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun miras kavgası
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