'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ümit Ölmez (32), 'miras' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, yeğeni B.Ö. (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

'Miras' nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü
Miras nedeniyle tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü / İzmir / 2023
Son Güncelleme:

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ölmez, yeğeni B.Ö. ile miras anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. B.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine amcası Ümit Ölmez'e ateş açıp, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ümit Ölmez kanlar içerisinde yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Ölmez, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Ölmez, buradaki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ümit Ölmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi B.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. 

# izmir # cinayet
Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması O binalara giriş yasaklandı Balcalı Hastanesi tahliye ediliyor 3 müteahhit tutuklandı
Çok Okunanlar
1 Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması
2 ABD'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
3 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
4 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?
5 5 soru 5 cevap: Binalara yapılan karot testi nedir?