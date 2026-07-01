Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu: Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit cinayetinde yeni gelişme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ziyarete gittiği evde başından silahla vurularak öldürülen 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada karar çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu: Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit cinayetinde yeni gelişme
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, mahkeme heyeti tarafından "kasten öldürülme" ve "6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun)" suçlarından tutuklandı.

Cinayetle sonuçlanan olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde yer alan bir ikamette meydana geldi. İddialara göre, 18 yaşındaki Ece Naz Macit yanındaki diğer genç kız ile birlikte söz konusu adrese ziyaret amacıyla misafir olarak gitti.

Evdeki buluşmanın ilerleyen saatlerinde Macit, silahla başından vurularak ağır yaralandı.

SİLAH SESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sokakta yankılanan silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu acil olarak yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık görevlileri, kanlar içerisinde kalan Ece Naz Macit'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan Macit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EVDEKİ HERKESİ GÖZALTINA ALDI

Genç kızın ölümünün ardından olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde detaylı delil incelemesi yaptı. Ekipler, silahın ateşlendiği sırada içeride bulunan 2'si erkek olmak üzere toplam 3 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına almıştı.

Cinayet büro dedektiflerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma, şüphelilerin demir parmaklıklar ardına gönderilmesiyle sonuçlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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