Misafirlikte acı olay! 14 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki bir şahsa ait ruhsatlı tabancayla oynayan 14 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Misafirlikte acı olay! 14 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu
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Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki M.İ., misafir olarak bulunduğu evde F.K. (70) isimli şahsa ait ruhsatlı tabancayı eline aldı. Küçük çocuk silahla oynadığı esnada tabancanın aniden ateş alması neticesinde kendini vurdu. M.İ., aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde, kendini vuran 14 yaşındaki M.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak incelemelerde bulundu.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORGA SEVK EDİLDİ

Yaşanan ölüm hadisesinin ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Savcılık makamının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini aydınlatmak amacıyla başlattığı inceleme süreci devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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