Mısır Çarşısı'nda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın meydana geldi. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Mısır Çarşısı'nda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında saat 10.00 sıralarında bacadan kaynaklı olduğu tahmin edilen bir yangın çıktı. Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkandaki müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkarken, yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak. Yangının söndürülmesinin ardından restoranda ve çarşının bir bölümünde temizlik çalışması yapıldı. 

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# mısır çarşısı # yangın
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