Mısır tarlasında cansız bedeni bulunmuştu! Gözaltına alınan kuzen konuştu: "Tüfekle oynarken patladı"

Olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekibin yürüttüğü titiz soruşturmada şok edici detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili olarak 15 yaşındaki kuzeni D.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki kuzenin ilk ifadesinde, birlikte av tüfeğiyle oynadıkları esnada silahın kazara patladığını iddia ettiği öğrenildi.

AFAD VE JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU, ACI HABER TARLADAN GELDİ

Kayıp ihbarı üzerine bölgede başlatılan geniş çaplı arama ve tahkikat sürecinin ayrıntıları:

19 Eylül günü arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Selahattin Karayel için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından AFAD, jandarma komando birlikleri, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronlar eşliğinde kırsal alanda geniş çaplı arama başlatıldı.

Yapılan taramalar sonucunda talihsiz çocuğun mahalledeki bir mısır tarlasında av tüfeğiyle vurulmuş haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karayel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KUZENİ YAKALADI: İLK İTİRAF GELDİ

Şüpheli ölümün ardından jandarma tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibi cinayet ve kaza ihtimallerini çok yönlü araştırdı:

Karayel'in son görüldüğü kişilerin izini süren ekipler, çocuğun 15 yaşındaki kuzeni D.K.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

D.K.'nin emniyet güçlerince alınan ilk ifadesinde; kuzeni Selahattin ile birlikte av tüfeğiyle oynadıklarını, bu sırada tüfeğin aniden ve kazara ateş alması sonucu Karayel'in vurulduğunu ve korkup olay yerinden kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olayda kullanılan silaha el koyduğu, olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna dair adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.