Mısır üreticisinin sesini duyan yok
Mısır üreticilerinin sesini duyan yok. Eylemler yapıldı, üreticiler tepki gösterdi ancak hükümetten 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatına bir düzenleme gelmedi. Daha da vahimi mısır piyasada 5 lira 10 kuruşa kadar düştü. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, açıklanan rakamın kabul edilemez
Güneydoğu Anadolu'da üretici tarlaya indi. Mısır hasadı başladı. Verim güzel ancak açıklanan 6 lira üreticiyi kara kara düşündürüyor.
MISIR EKENLER PERİŞAN OLACAK
Üretici geçim kaynağı olan mısırdan kazanamazsa seneye ekmemeyi düşüyor.
Çiftçi mısırdan gelecek kazancı düşünerek borçlandı. Ancak yanlış giden tarım politikaları nedeniyle işler tersine döndü.
Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, mısır fiyatına düzenleme bekliyor.
Üretici birçok noktada fiyata tepki gösterirken daha da vahimi oldu. Mısırın fiyatı piyasada 5 lira 10 kuruşa kadar düştü.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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