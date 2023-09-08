Mısır üreticisinin sesini duyan yok

Güneydoğu Anadolu'da üretici tarlaya indi. Mısır hasadı başladı. Verim güzel ancak açıklanan 6 lira üreticiyi kara kara düşündürüyor.

MISIR EKENLER PERİŞAN OLACAK

Üretici geçim kaynağı olan mısırdan kazanamazsa seneye ekmemeyi düşüyor.



Çiftçi mısırdan gelecek kazancı düşünerek borçlandı. Ancak yanlış giden tarım politikaları nedeniyle işler tersine döndü.



Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, mısır fiyatına düzenleme bekliyor.



Üretici birçok noktada fiyata tepki gösterirken daha da vahimi oldu. Mısırın fiyatı piyasada 5 lira 10 kuruşa kadar düştü.



