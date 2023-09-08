Mısır üreticisinin sesini duyan yok

Mısır üreticilerinin sesini duyan yok. Eylemler yapıldı, üreticiler tepki gösterdi ancak hükümetten 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatına bir düzenleme gelmedi. Daha da vahimi mısır piyasada 5 lira 10 kuruşa kadar düştü. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, açıklanan rakamın kabul edilemez

Mısır üreticisinin sesini duyan yok
Editör: Ekrem Demir
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Güneydoğu Anadolu'da üretici tarlaya indi. Mısır hasadı başladı. Verim güzel ancak açıklanan 6 lira üreticiyi kara kara düşündürüyor.

MISIR EKENLER PERİŞAN OLACAK

Üretici geçim kaynağı olan mısırdan kazanamazsa seneye ekmemeyi düşüyor.

Çiftçi mısırdan gelecek kazancı düşünerek borçlandı. Ancak yanlış giden tarım politikaları nedeniyle işler tersine döndü.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, mısır fiyatına düzenleme bekliyor.

Üretici birçok noktada fiyata tepki gösterirken daha da vahimi oldu. Mısırın fiyatı piyasada 5 lira 10 kuruşa kadar düştü.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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