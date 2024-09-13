MİT Mahmur Kampı’nın başındaki PKK'lıyı vurdu
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK’lı Azad Akıncı, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.
MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı’nın konumunu tespit etti.
MİT, Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur’da, Azad Akıncı’yı adım adım takip etti. En uygun anda nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.