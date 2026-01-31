MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdi

Kırıkkale’de polis ekipleri, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından 11 adet top mermisi muhafaza altına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdi
Yayınlanma:

Kırıkkale’de yaşanan olayda, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynaması büyük tehlike yarattı. Durumu fark eden polis ekipleri, olası bir faciayı önlemek için hemen harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak’ta yürütülen farklı bir çalışma sırasında çocukların bahçede şüpheli cisimlerle oynadığını fark etti. Yapılan ilk incelemede söz konusu cisimlerin askeri mühimmat olduğu değerlendirildi.

Tehlike oluşturması nedeniyle çocuklar hızla bölgeden uzaklaştırılırken, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdi - Resim : 1

Ekiplerin yaptığı incelemede, 11 adet top mermisi tespit edildi. Mühimmatların güvenli şekilde muhafaza altına alındığı ve gerekli işlemlerin ardından imha edileceği bildirildi.

Yapılan araştırmada, mühimmatların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği iddia edildi. Şüpheli A.D. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
4 gün sürecek meteorolojik alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor4 gün sürecek meteorolojik alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

top mermisi kırıkkale
Günün Manşetleri
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?