MKE sahasından mahalle arasına: Çocukların elindeki oyuncağı gören polis şoka girdi

Kırıkkale’de yaşanan olayda, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynaması büyük tehlike yarattı. Durumu fark eden polis ekipleri, olası bir faciayı önlemek için hemen harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak’ta yürütülen farklı bir çalışma sırasında çocukların bahçede şüpheli cisimlerle oynadığını fark etti. Yapılan ilk incelemede söz konusu cisimlerin askeri mühimmat olduğu değerlendirildi.

Tehlike oluşturması nedeniyle çocuklar hızla bölgeden uzaklaştırılırken, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 11 adet top mermisi tespit edildi. Mühimmatların güvenli şekilde muhafaza altına alındığı ve gerekli işlemlerin ardından imha edileceği bildirildi.

Yapılan araştırmada, mühimmatların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği iddia edildi. Şüpheli A.D. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü öğrenildi.