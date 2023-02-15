Kimliğini kaybeden depremzedelere çözüm: Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı
Depremde kimlik kartını kaybedenler için İçişleri Bakanlığı çözüm geliştirdi. Depremzedeler Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'ndan başvuru yapabiliyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Deprem nedeniyle kimlik kartını kaybeden afetzedelerin mağdur olmaması için Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'nda başvuru alındığı belirtildi.
Aracın konumuyla ilgili olarak "Odabaşı Mahallesi 2M Migros yanı Antakya/Hatay" bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda "Biriz beraberiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" sözleri yer aldı.
Biriz Beraberiz🇹🇷— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) February 15, 2023
Yaralarımızı birlikte saracağız❗️
Afet nedeniyle T.C. Kimlik Kartını kaybeden vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, Mobil Nüfus Hizmetleri Aracımızda başvurularını almaya devam ediyoruz
📍Odabaşı Mahallesi 2M Migros yanı
Antakya/Hatay#deprem pic.twitter.com/ffIKeL2xxK
Kaynak: TRT Haber400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu Deprem soruşturmalarında kaç kişi gözaltına alındı? Deprem yardımlarını satmaya çalışan kişi tutuklandı Şile'de sahile vuran deniz mayını patladı