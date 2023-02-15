Kimliğini kaybeden depremzedelere çözüm: Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı

Depremde kimlik kartını kaybedenler için İçişleri Bakanlığı çözüm geliştirdi. Depremzedeler Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'ndan başvuru yapabiliyor.

Kimliğini kaybeden depremzedelere çözüm: Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı /2023/ Hatay-Antakya
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Deprem nedeniyle kimlik kartını kaybeden afetzedelerin mağdur olmaması için Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'nda başvuru alındığı belirtildi.

Aracın konumuyla ilgili olarak "Odabaşı Mahallesi 2M Migros yanı Antakya/Hatay" bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Biriz beraberiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" sözleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber

# Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü # içişleri bakanlığı # Kahramanmaraş # deprem
400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu Deprem soruşturmalarında kaç kişi gözaltına alındı? Deprem yardımlarını satmaya çalışan kişi tutuklandı Şile'de sahile vuran deniz mayını patladı
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...