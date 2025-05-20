Mobil pazarda yeni dönem: Türkiye’ye dördüncü operatör geliyor

Türkiye’de şu anda 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor ve pazar payı mevcut üç büyük operatör tarafından paylaşılmış durumda. Ancak sektörde rekabeti artıracak yeni bir oyuncu geliyor: TÜRKSAT.

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, TÜRKSAT’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa hazırlığı tamamlandı. Yeni düzenlemeyle TÜRKSAT’ın kablo yayın hizmetleri ayrılacak ve kurum mobil operatör olarak da hizmet vermeye başlayacak.

Böylece TÜRKSAT, sadece uydu ve yayıncılık değil, iletişim ve mobil teknoloji alanında da faaliyet gösterecek. Şirket, bu adımla sektörde güçlü bir aktör haline gelmeye hazırlanıyor.

Yeni dönemde TÜRKSAT’ın hisseleri de diğer büyük operatörler gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde olacak.