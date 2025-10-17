Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can, üzerine kereste düşmesiyle hayatını kaybetti

Aksaray’da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, üzerine kereste düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gencin, ölümünden 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can, üzerine kereste düşmesiyle hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Sokarlı köyünde bulunan bir mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Atölyede çalıştığı sırada devrilen kerestelerin altında kalan Çıracı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı.

Olayın ardından iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve çalışan Zeki U. gözaltına alındı. Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Ruhi Can Çıracı’nın ölümünden 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü, olayı duyanları derinden üzdü. Görüntülerde, genç işçinin atölyede çalışırken neşeli anlar yaşadığı görüldü.

Mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can, üzerine kereste düşmesiyle hayatını kaybetti - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kereste atölye
