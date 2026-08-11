Montaj sırasında facia! Asansörün altında kalan işçi kurtarılamadı

Bingöl'de inşaatı devam eden bir binada montajı yapılırken düşen asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarılan işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Montaj sırasında facia! Asansörün altında kalan işçi kurtarılamadı
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Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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