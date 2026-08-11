Montaj sırasında facia! Asansörün altında kalan işçi kurtarılamadı

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.