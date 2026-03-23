Montları geri çıkarın! Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı

Marmara'nın büyük bölümü, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Van hariç Doğu Anadolu'da geniş çaplı yağış bekleniyor. Ülke genelinde genellikle yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.