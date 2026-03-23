Montları geri çıkarın! Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi etkisini gösteriyor.

Marmara'nın büyük bölümü, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Van hariç Doğu Anadolu'da geniş çaplı yağış bekleniyor. Ülke genelinde genellikle yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının yaşanacağı öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, gökyüzünün çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili oluyor.

Afyonkarahisar (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Denizli (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir (17°C): Çok bulutlu

Muğla (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana (15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Antalya (17°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Mersin (17°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu havanın etkili olduğu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri yaşanıyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.

Ankara (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Nevşehir (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak olarak görülen yağışların, iç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde düşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Bolu (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Düzce (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Zonguldak (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde gökyüzü çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçiyor. Sabah ve gece pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı yapılıyor.

Amasya (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun (12°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Tokat (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Van hariç bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği belirtiliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, kuzeydoğuda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunurken, gece ve sabah saatlerinde bu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum (6°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars (6°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van (10°C): Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu bir sistemin etkisindeki bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

