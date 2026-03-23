Montları geri çıkarın! Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi etkisini gösteriyor.
Marmara'nın büyük bölümü, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Van hariç Doğu Anadolu'da geniş çaplı yağış bekleniyor. Ülke genelinde genellikle yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının yaşanacağı öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, gökyüzünün çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili oluyor.
Afyonkarahisar (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir (17°C): Çok bulutlu
Muğla (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana (15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya (17°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin (17°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu havanın etkili olduğu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri yaşanıyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.
Ankara (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya (12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak olarak görülen yağışların, iç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde düşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Bolu (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde gökyüzü çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçiyor. Sabah ve gece pus ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı yapılıyor.
Amasya (14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun (12°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Tokat (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Van hariç bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği belirtiliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, kuzeydoğuda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunurken, gece ve sabah saatlerinde bu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum (6°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars (6°C): Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van (10°C): Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu bir sistemin etkisindeki bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep (11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt (14°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa (15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı