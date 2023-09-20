Moto kuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çapa takdir topladı

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafikte siren çalarak ilerlemeye çalışan ambulansın zor durumda olduğunu gören moto kurye, ambulansa yolu açmak için uğraştı. Moto kuryenin bu çapaları kameralara yansıdıktan sonra büyük takdir topladı.

Moto kuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çapa takdir topladı
Moto kuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çapa takdir topladı
Editör: Süleyman Daban

Sarıyer'de moto kuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çaba araç kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine giden ve yoğun trafikte siren çalarak ilerlemeye çalışan ambulansa yol verilmediğini gören moto kurye duruma müdahale etti.

Sıkışan trafikte şeritlerin arasından ilerleyerek eliyle sürücüleri uyaran motokuryenin yolu açmak için seferber olduğu anlar ambulans kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan videoda, motokuryenin şeritler arasında hızla ilerleyip eliyle ambulansı işaret ederek yol istediği görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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