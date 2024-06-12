Motorine zam geliyor!
Enflasyon artarken ülke genelinde zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine indirim gelmişti! Bu kez zam geliyor!
Editör: Yağmur Biçen
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Araç sahipleri istikrarlaşan kur nedeniyle motorin ya da benzine indirim olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine indirim geldi.
Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 34 kuruş zam geliyor.
12 HAZİRAN İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 39,75 TL
Motorin litre fiyatı: 38,89 TL
LPG 19,30 TL