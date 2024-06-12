Motorine zam geliyor!

Araç sahipleri istikrarlaşan kur nedeniyle motorin ya da benzine indirim olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine indirim geldi.