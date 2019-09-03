Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İsmail Karaca idaresindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, Çetinkaya Köprüsü'nde Osman Yücel'in kullandığı 55 NY 497 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yücel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.