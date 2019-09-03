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Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: Osman Yücel hayatını kaybetti

Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: Osman Yücel hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Karaca idaresindeki 55 JR 086 plakalı hafif ticari araç, Çetinkaya Köprüsü'nde Osman Yücel'in kullandığı 55 NY 497 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yücel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #motosiklet kazası #bafra
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