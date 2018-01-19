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Motosiklet ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'deki kazada motosiklette bulunan çift, olay yerinde yaşamını yitirdi

Motosiklet ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'de, cezaevi nakil aracıyla çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarık T. yönetimindeki 17 UU 476 plakalı cezaevi nakil aracı ile aynı yönde seyreden Fatih Karak'ın (35) kullandığı 17 GM 955 plakalı motosiklet, Çanakkale-Bursa karayolu Çan köprülü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu.

Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan eşi Gülay Karak (26), olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiftin cesetleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Tarık T, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #çanakkale
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