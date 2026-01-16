Motosiklet kavgası cinayetle bitmişti: Kurtarmak isterken ağabeyini öldüren sanığın cezası belli oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan ve bir ailenin dramına dönüşen olayda yargı süreci tamamlandı. Ağabeyini girdiği kavgadan kurtarmak isterken tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, mahkeme heyeti tarafından 33 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Aynı davada yargılanan ve kavgaya karıştıkları belirlenen diğer 3 sanık hakkında ise 6 ay ile 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına hükmedildi. Maktul Zidan Gündüz'ün kardeşi olan tutuksuz sanık M. Gündüz ile diğer tutuksuz sanıklar M.H, H.G ve M.G ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada karar öncesi gergin ve duygusal anlar yaşandı.

MOTOSİKLET TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla aktardı. Savcılığın tespitlerine göre olay Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Maktul Zidan Gündüz'ün motosikletiyle süratli bir şekilde geçmesi üzerine A.T. ile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gerginliğin artması üzerine Zidan Gündüz üzerinde taşıdığı tabancayla havaya ateş etti. Olayı gören kardeş M. Gündüz, kavgaya müdahil olarak sanık H.G'den temin ettiği tabancayla karşı taraftaki A.T'ye ateş açtı.

Savcı, M. Gündüz'ün ateşlediği silahtan çıkan kurşunların, kurtarmak istediği ağabeyi Zidan Gündüz'e isabet ettiğini ve maktulün başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtti. Mütalaada ayrıca, çatışma sırasında M.H'nin de tabancayla M. Gündüz'e doğru ateş ettiği, olayda M. Gündüz tarafından kullanılan suç aleti tabancanın ise daha sonra M.G. tarafından saklandığı ifade edildi. Savcılık, M. Gündüz'ün "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"AĞABEYİM ÖLECEĞİNE KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık M. Gündüz, mahkeme heyetine yaşadığı büyük pişmanlığı anlattı. Ağabeyinin, husumetlileri M.H. ve A.T. ile kavgasının son bulması amacıyla havaya ateş ettiğini savunan sanık, "Ağabeyim öleceğine keşke ben ölseydim. Çok pişmanım. Hayatımda ilk kez silah kullanmıştım. Olay sonrası polise bizzat teslim oldum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmadaki diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M. Gündüz'ü "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 33 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, dosya kapsamındaki diğer sanıklardan M.H'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay, M.G'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay, H.G'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan silahlı kavgada Zidan Gündüz hayatını kaybetmiş, A.T. ise yaralanmıştı. Olayın hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlenmiş, maktulün kardeşi M. Gündüz ile M.H. ve H.G. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, zanlı H.G. ise 8 Eylül 2021'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Savcılık, soruşturma sürecinde teşhisli görüntü izleme tutanakları ve tanık beyanlarını dikkate alarak, eylemleri nedeniyle hakkında yeterli delil elde edilen şüpheli M.G'yi de dosyaya dahil etmiş ve böylelikle sanık sayısı 4'e yükselmişti. Yargılama devam ederken sanıklar, 17 Mayıs 2023 tarihindeki ara celsede tahliye edilmişti.