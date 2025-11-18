Motosiklet sürücülerine uyarı: Standart dışı kullanımın cezası 49 bin 638 lira

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde standartlara uymayan egzoz kullandığı belirlenen iki sürücüye toplam 49 bin 638 lira para cezası uygulandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, İ.T.Z.'nin kullandığı motosiklet ile O.A. yönetimindeki motosikletlerde abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Her iki sürücüye de ilgili kanun maddeleri kapsamında çeşitli ihlallerden toplam 49 bin 638 lira ceza kesildi.

Ekipler, gürültü kirliliğine yönelik denetimlerin ilçede aralıksız devam edeceğini bildirdi.