Motosiklet ve motokurye kısıtlaması kaldırıldı!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafik kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Motosiklet ve motokurye kısıtlaması kaldırıldı!
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere getirilen trafik kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan motosiklet ve motokurye trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına uymaları ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

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