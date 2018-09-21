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Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkisinde annesi Fatma Bayraktar (33) ile yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Halil İbrahim Bayraktar'a çarptı. 

Ağır yaralanan Halil İbrahim, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaz yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #motosiklet #iznik ilçesi
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