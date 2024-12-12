Motosikletli genci sırtından vurdu! Polis memuru için istenen ceza belli oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 21 yaşındaki Kerem Uzun’un ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü. Olayın sanığı polis memuru İbrahim S. için savcılık, “Olası kastla adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istedi.

“SİLAH KAZAYLA ATEŞ ALDI”

Gebze Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan İbrahim S., ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Kerem'in kullanmış olduğu motosikletin olduğu tarafa baktığımda motosikletin arka kısmında plakanın olmadığını gördüm. Yanına gitmek için koştum. O sırada kendisi araç yolundan dönüyordu. Benim gittiğim yer ise yayanın geçebileceği kadar dar bir alandaydı. Önüne doğru geçmek üzere koştum ancak kendisi de yakalanmamak için ivmelenmeye başladı. Arkasından koştuğum yer karanlıktı. Sol elini beline atar gibi gördüğümde kendimi tehdit altında hissettim ancak elini beline tam attı mı, yoksa rüzgardan yükselen eşofmanını mı indirmeye çalıştı tam anlayamadım. Bu esnada ben de silahımı kurarak arkasından koşmak istedim. Silahımı kurarken silahım ani bir şekilde ateş aldı. Aramızdaki mesafe açıldı. Gittiği istikamete doğru görüş açımdan ayrılıncaya kadar baktım ve bekledim. Başka bir olay yaşanmasın diye olayın vahametiyle silahımı doldur boşalt yaptım"

Kerem Uzun’un ailesi ve avukatları ise sanıktan şikayetçi oldu. Kerem’in kardeşi Sabri Uzun, “Kardeşim üzerinde silah taşımıyordu. Plakası düşmüş olduğu için ceza yazılacağından korkarak kaçmış. Polis memuru silahını gereksiz yere kullandı ve kardeşimin hayatını elinden aldı,” dedi.

SAVCI: “OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRME”

Cumhuriyet savcısı, sanığın görev sırasında silahını kötüye kullandığını belirtti. Mütaalada, sanık İbrahim S.’nin “Olası kastla adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve görevi gereği kullandığı silah nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Eylül gecesi, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kerem Uzun, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polis memuru İbrahim S.’nin tabancasından çıkan kurşun, Kerem’in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası İbrahim S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.