Motosikletli kuryeler can güvenliğinin sağlanması için yasa talep ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motosikletli kuryeler için yaptığı düzenlemeyi, “yaşadıkları kazalar azalacak” diye duyurmuştu. Ancak böyle olmadı. Motosikletli kuryelerin temsilcileri, düzenlemeler yerine iş ve can güvenliğinin sağlanması için yasa istedi.

Editör: Haber Merkezi

Motosikletli kuryeler, her gün yaralamalı ya da ölümlü kazalara karışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motosikletli kuryeler için yaptığı düzenlemeyi, “yaşadıkları kazalar azalacak” diye duyurmuştu. Ancak böyle olmadı. Motosikletli kuryelerin temsilcileri, düzenlemeler yerine iş ve can güvenliğinin sağlanması için yasa istedi, yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınması talebini yineledi.

Her an kaza ve ölüm tehlikesiyle burun burunalar. Hayatları bıçak sırtında. Motosikleti kuryelerin sorunlarına çözüm üretilmiyor.

Düzenlemeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘teslimat süresi sınırlaması kalkacak, yaşadıkları kazaları azalacak’ diye duyurmuştu. Ancak öyle olmadı.

Uzaktan alışveriş sistemi yaygınlaştıkça, kurye sayısı artıyor. Mevcut sorunlara yenileri ekleniyor. Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Gürkan Girgin, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlemeler yerine iş ve can güvenliğinin sağlanması için yasa istedi.

Motosikletli kuryeler, vatandaşlardan da anlayış bekliyor.

Esnaf "ihbar" sistemine tepkiliEsnaf "ihbar" sistemine tepkiliYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# motokurye # Yasası # düzenleme
Çok Okunanlar
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"
Hangi ülkeler UAD'ın kararını destekledi?
Hangi ülkeler UAD'ın kararını destekledi?
Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...
Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!
Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...
Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...
Öne Çıkanlar İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını hiçe sayıp Refah'a saldırdı İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını hiçe sayıp Refah'a saldırdı Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı... Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...