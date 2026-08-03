Motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırmıştı! Cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta motosikletleriyle seyir halinde olan 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, silahlı bir kişinin hedefi oldu. Yine motosikletli olduğu öğrenilen ve kimliği Yıldırım Z. (43) olarak belirlenen şüpheli, hareket halindeki baba ve oğluna tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİLER

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çetin ve Ayaz Kıtıllı'ya ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğul, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın hemen ardından harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında iz süren ekipler, cinayet zanlısı Yıldırım Z.'nin İzmir'e kaçtığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, daha sonra Manisa'ya getirildi. Adli işlemleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım Z., bu işlemin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili emniyet birimlerince yürütülen soruşturma sürüyor.