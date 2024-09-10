MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

- Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"Yurt
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