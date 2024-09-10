MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.