MSB: "19 Terör Hedefi Yok Edildi"

Saat 21.00’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edildi.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmatlar kullanıldı. Çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.



Harekât sırasında; sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı vurgulandı.