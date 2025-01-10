MSB: 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyonlarda 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.” denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı