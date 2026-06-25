MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde bir askerimiz Şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yürüttüğü esnada aniden rahatsızlanan ve tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayan kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde bir askerimiz Şehit oldu
Yayınlanma:

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki üst bölgesinde rahatsızlanan Astsubay Kenan Şahin için askeri sağlık protokollerinin anında devreye sokulduğu belirtildi. Zaman kaybetmemek adına helikopterle havadan hızlı tahliyesi gerçekleştirilen kahraman askerimiz, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı. Burada uzman hekimler tarafından yapılan tüm yoğun ve kritik müdahalelere rağmen Şahin, 24 Haziran'da kurtarılamayarak şehitlik mertebesine ulaştı.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberin ardından yayımladığı resmi bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidimizin acı haberi, memleketindeki ailesine ve tüm Türkiye'ye derin bir kor düşürürken, Fırat Kalkanı bölgesindeki silah arkadaşları ve askeri erkan taziye mesajları yayımladı.

Adalet Bakanlığı alarma geçti! Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldıAdalet Bakanlığı alarma geçti! Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldıGündem
msb şehit
Günün Manşetleri
MEB'den okullarda tarihi dönem!
Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İran'dan Hürmüz açıklaması
Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı
İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu!
Ulusal Kanal'a konuştu
Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın"
Kanser ve ALS ilaçlarını "sakız" diye yurt dışına sattılar
O illere sağanak yağış geliyor
Türkiye'yi kavuracak asıl sıcak hava dalgası o ay geliyor
Çok Okunanlar
1 Milyon 900 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 1 Milyon 900 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları
MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı
Akaryakıt fiyatları rekora koştu! Akaryakıt fiyatları rekora koştu!
Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı