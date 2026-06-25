MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde bir askerimiz Şehit oldu

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki üst bölgesinde rahatsızlanan Astsubay Kenan Şahin için askeri sağlık protokollerinin anında devreye sokulduğu belirtildi. Zaman kaybetmemek adına helikopterle havadan hızlı tahliyesi gerçekleştirilen kahraman askerimiz, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı. Burada uzman hekimler tarafından yapılan tüm yoğun ve kritik müdahalelere rağmen Şahin, 24 Haziran'da kurtarılamayarak şehitlik mertebesine ulaştı.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberin ardından yayımladığı resmi bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidimizin acı haberi, memleketindeki ailesine ve tüm Türkiye'ye derin bir kor düşürürken, Fırat Kalkanı bölgesindeki silah arkadaşları ve askeri erkan taziye mesajları yayımladı.