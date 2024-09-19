MSB açıkladı: TSK'nın haberleşme araçları güvenli mi?

Lübnan'daki siber saldırı üzerine MSB'deki cihazlar da gündeme geldi. Güvenlik kaynakları askerlerimizin kullandıkları cihazlarla ilgili durumu açıkladı. Öte yandan Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi.

MSB açıkladı: TSK'nın haberleşme araçları güvenli mi?
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Lübnan'da Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazları üzerinden yapılan siber terör saldırısı Türkiye'deki durumu da gündeme getirdi. Güvenlik kaynakları TSK envanterindeki haberleşme araçlarında benzer bir riskin olup olmadığına yönelik merak edilenleri açıkladı.

TSK ENVANTERİNDEKİ HABERLEŞME ARAÇLARI GÜVENLİ Mİ?

Güvenlik kaynakları şu bilgileri verdi:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. "Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir.
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