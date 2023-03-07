MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor.



Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/VXHevwuXOa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2023