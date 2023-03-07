MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu / 2023

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: DHA

# Milli Savunma Bakanlığı # pkk
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