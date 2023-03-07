MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2023
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/VXHevwuXOa
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