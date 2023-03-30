MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.