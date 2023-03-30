MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.