MSB: ’Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu’

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."