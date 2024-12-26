MSB: "Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığınca, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21 oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
MSB: "Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"
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Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e yükseldi.

İki terörist hudut karakollarına teslim oldu

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 85 kişi yakalandı. Yakalananlardan 8'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 13 bin 830 oldu.

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