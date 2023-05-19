MSB'den duygulandıran 19 Mayıs paylaşımı: "Söz verdik Atatürk'e!"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

# 19 mayıs # Milli Savunma Bakanlığı # atatürk

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