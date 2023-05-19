MSB'den duygulandıran 19 Mayıs paylaşımı: "Söz verdik Atatürk'e!"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
“Bütün ümidim gençliktedir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2023
Söz verdik, daha çok çalışmaya,
Söz verdik, vatanı savunmaya,
Söz verdik, toprağa can olmaya,
Söz verdik, Atatürk’e!
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımıza,… pic.twitter.com/9MjskqRGnq