MSB'den duygulandıran 19 Mayıs paylaşımı: "Söz verdik Atatürk'e!"

“Bütün ümidim gençliktedir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Söz verdik, daha çok çalışmaya,

Söz verdik, vatanı savunmaya,

Söz verdik, toprağa can olmaya,

Söz verdik, Atatürk’e!



Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımıza,… pic.twitter.com/9MjskqRGnq