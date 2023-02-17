MSB'den duygulandıran paylaşım

Mili Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.

Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.