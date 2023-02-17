MSB'den duygulandıran paylaşım
Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.
Mili Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.
Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
O baş koyduğun omuz;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2023
devlettir, millettir…
Sen de;
geleceğimizsin, Türkiye’sin!
Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz! 🇹🇷 pic.twitter.com/RftjaOptgX
Kaynak: Anadolu AjansıGaziantep Valiliği'nden kritik karar Deprem soruşturmasında 83 tutuklama Deprem konutlarının inşası ne zaman başlayacak? Mehmetçik'ten anlamlı ziyaret