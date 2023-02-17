MSB'den duygulandıran paylaşım

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.

MSB'den duygulandıran paylaşım
MSB'den duygulandıran paylaşım / Kahramanmaraş / 2023
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Mili Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.

Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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