MSB'den duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri yayınladı.

Son Güncelleme:

MSB'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri video paylaşıldı.

Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.

# Milli Savunma Bakanlığı # deprem # depremzede
Hatay'da deniz suyu çekildi Musluk suyu uyarısı Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı Baykar'dan büyük destek
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?