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Mücadele zafer getirdi

Tam 784 gündür mücadele veren veliler kazandı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş’taki İsmail Tarman Ortaokulunu İmam Hatip’e dönüştürme kararını iptal etti. Velilerin ve mahalle sakinlerinin verdiği o mücadeleyi Eğitim-İş 4 No'lu Şube Sekreteri Sermin Erdem Ulusal Kanal'a anlattı.

Mücadele zafer getirdi

Aileler ve veliler 784 gün mücadele etti. Sonunda da kazandı. 

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulu'nun 2 yıl önce imam hatip yapılmasına karar verildi. 

Bölgeye iki kilometre uzaklıkta 13 imam hatip ortaokulu daha olduğunu belirten mahalle sakinleri ve veliler ortaokulun değişmemesi için mücadele başlattı. 

İsmail Tarman ortaokulu bölge açısından önemli olduğunu söyleyen mahalleli ve veliler kent genelinde birçok eyleme imza attı. 

Mücadelenin başından sonuna kadar aile ve mahallelilere destek veren de Eğitm-İş 4 No'lu şube yöneticileri oldu. Şube sekreteri Sermin Erdem 2 yıllık mücadeleyi anlattı.

Mücadele sonrası İstanbul Valiliği duruma müdahale etti. Ortaokulun imam hatip yapılması kararını iptal etti. 

Mücadelede zafere ulaşan Eğitim- İş Şube yetkilileri, mahalleli ve veliler şimdi mahkemenin vereceği kararı bekliyor. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #beşiktaş #İsmail Tarman Ortaokulu #imam hatip
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