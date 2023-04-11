'Mucize' köpek kurtarıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyruğu, kulakları ve sağ ön ayağı kesildikten sonra boğazı da sivri bir aletle delinip, sokağa terk edilen yavru köpek, tedaviye alındı. Köpeği sahiplenerek 'Mucize' adını veren Ahmet Keskin, "Halinden günlerce işkence gördüğü belli ama 'Mucize' artık yanımızda.
Sokak köpeklerini beslemek için 8 Nisan'da Hacıeyüplü Mahallesi'nde araziye giden iş insanı Ahmet Keskin, sokağa terk edilen yaralı yavru köpeği fark edip yakaladı. Keskin, yavruyu veterinere götürdü.
3 aylık olduğu belirlenen erkek köpeğin kuyruğu, kulakları ile sağ patisinin kesildiği, boğazının da sivri bir aletle delindiği tespit edildi. Tedaviye alınan köpeğin kesilen patisi sargıya alındı.
Keskin, 'Mucize' adını verdiği yavruyu sahiplenip, olayla ilgili sorumlu ya da sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.
‘BU RESMEN VAHŞET’
O gün sokak köpekleri için besleme yapmak amacıyla bölgeye gittiğini belirten Keskin, "Besleme yaparken, bu yavrunun sesini duyduk