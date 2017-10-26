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Müdür ve mehmetçik okul boyadı

Mardin’de okul müdürü ve mehmetçik el ele verdi, birlikte okul boyadı. Çocuklar için hazırlanan okul, yeni bir görünüme kavuştu.

Müdür ve mehmetçik okul boyadı

Her şey çocukların daha güzel bir ortamda eğitim-öğretim görmesi için. Mehmetçik ve Okul Müdürü el ele verdi, imecenin en kutsalı ile okulu boyadı.

Derinsu İlçesindeki İlk ve Ortaokulun Müdürü Turgut Türkoğlu’nun imdadına Mersinli Rıza Atmaca koştu. Mahalledeki karakolda vatani görevini yapan Atmaca, o kutsal göreve yardımseverliği de eklemiş oldu.

Müdür ve Mehmetçik okuldaki tüm derslikleri koridorlar dâhil 2 hafta içinde boyamayı planlıyor.

Çocuklara uygun bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak için sadece boya ile yetinmeyecekler. Mehmetçik ve okul müdürü Turgut Türkoğşu, okulun diğer tamiratlarını da ellerinden geldiğince yapmayı kararlaştırdı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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