Mudurnu’da korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor mu?

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mudurnu’da korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor mu?
Yayınlanma:

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanın yoğun ağaçlık bölgelerine ulaşmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Uzmandan kritik açıklama: Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?Uzmandan kritik açıklama: Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?Gündem
bolu orman yangını
Günün Manşetleri
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?