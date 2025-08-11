Mudurnu’da korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor mu?

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanın yoğun ağaçlık bölgelerine ulaşmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.