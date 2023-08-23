Müftülük binası duvarına çarptı

Kaza, Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı yeni bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün virajı alamadığı 20 AKA 707 plakalı kamyonet, Körfez Müftülük binasının bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kemal T. araçta sıkışarak yaralandı. Kamyonette yolcu olarak bulunan İsa K. ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Kemal T. araçtan çıkarıldı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Tedaviyi kabul etmeyen sürücü ayakta tedavi edildi.

Yan yatan kamyonet kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.