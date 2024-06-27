Sevil Çetinkaya bulundu mu?

Atv’de izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Sevil Çetinkaya bulundu mu? Sevil Çetinkaya’dan haber var mı?

Sevil Çetinkaya bulundu mu?

4 Mayıs 2024 günü ortadan kaybolan ve kendisinden 54 gündür haber alınamayan Sevil Çetinkaya’yı arama çalışmaları sürüyor. Fransa’dan Türkiye’ye gelen Çetinkaya, Uşak’taki ailesini ziyaret etmiş, ardından ortadan kaybolmuştu.

 Çetinkaya’nın Didim’deki evini satıp Fransa’dan ev almak istediği ortaya çıkmıştı. 

 Sevil Çetinkaya’yı arayan ablası Yeliz ve abisi  Baykal Kaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına başvurmuştu.

 Çetinkaya’nın Uşak Sivaslı’daki annesini, erkek arkadaşı İsmail Gezer ile ziyaret ettiği, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Çetinkaya’nın Gezer’le Didim’de olan ve değeri 5 milyon TL değerindeki evini sattığı da ortaya çıktı. Çetinkaya’nın evini satması için Gezer’e vekaletname verdiği öğrenildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü Sevil Çetinkaya’dan henüz bir haber alınmış değil.

Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Öne Çıkanlar Türkiye'nin kurtuluşu BRICS'te! Dolarsızlaşma ve ekonomik özgürlük! Türkiye'nin kurtuluşu BRICS'te! Dolarsızlaşma ve ekonomik özgürlük! İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti