Sevil Çetinkaya bulundu mu?

4 Mayıs 2024 günü ortadan kaybolan ve kendisinden 54 gündür haber alınamayan Sevil Çetinkaya’yı arama çalışmaları sürüyor. Fransa’dan Türkiye’ye gelen Çetinkaya, Uşak’taki ailesini ziyaret etmiş, ardından ortadan kaybolmuştu.

Çetinkaya’nın Didim’deki evini satıp Fransa’dan ev almak istediği ortaya çıkmıştı.

Sevil Çetinkaya’yı arayan ablası Yeliz ve abisi Baykal Kaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına başvurmuştu.

Çetinkaya’nın Uşak Sivaslı’daki annesini, erkek arkadaşı İsmail Gezer ile ziyaret ettiği, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Çetinkaya’nın Gezer’le Didim’de olan ve değeri 5 milyon TL değerindeki evini sattığı da ortaya çıktı. Çetinkaya’nın evini satması için Gezer’e vekaletname verdiği öğrenildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü Sevil Çetinkaya’dan henüz bir haber alınmış değil.