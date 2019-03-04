Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Büyükşehir: Günal Dal
Bodrum: Şeref Bozkurt
Dalaman: Hüseyin Türkay
Datça: Ayfer Özarslan
Fethiye: Selçuk Selvi
Kavaklıdere: Mehmet Özer
Köyceğiz: Ali İzcioğlu
Milas: Latif Akgül
Ortaca: Selahattin Kozak
Seydikemer: Ahmet Köse
Ula: Mehmet Tiryaki
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)
Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)
Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)
Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)
Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)
Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)
Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)
Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)
Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)
Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)
Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)
Dalaman: Muhammet Şaşmaz
Bodrum: Ahmet Aras
Datça: Gürsel Uçar
Fethiye: Alim Karaca
Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)
Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)
Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)
Menteşe: Bahattin Gümüş
Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)
Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)
Seydikemer: İbrahim Ertürk
Ula: Ümit Karaarslan
Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)
Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Fethiye: Nagehan Bulut
Bodrum: Mehmet Tosun
Ula: Bekir Tavas
Seydikemer: Eşref Şen
Dalaman: Sedat Kızıl
Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç
Datça: Levent Aslan
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Sevgi Küpeli
Bodrum:Necati Utkan
Menteşe: Ali Durna
Milas: Mehmet Salih Ayaz
Marmaris: Ali Acar
Ortaca: İsmail Can Varol
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Halil Birinci
Bodrum: Ergün Bülten
Dalaman: Adil Göksel
Datça: Mustafa Bahadır
Fethiye: Zahide Zülal Yıldız
Kavaklıdere: Meral Bülten
Köyceğiz: Fatma Karasakal
Marmaris: Burak Karataşoğlu
Menteşe: Şenol Genç
Milas: Çetin Çukur
Ortaca: Osman Öztürk
Seydikemer: Perihan Kaplan
Ula: Fetehne Birol
Yatağan: Ercan Kuşçu
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Caner Şahin
Bodrum: Cem Buksur
Yatağan:Engin Anbarcı
Ortaca: Fatma Arslan
Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz
Menteşe: Aydın Turan
Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Kocadon
Bodrum: İbrahim Kaynar
Dalaman: Beyhan Korkut
Milas: Ali Doğan Serçek
Ortaca: Hasan Karaçelik
Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu
Saadet Partisi
Büyükşehir: Turhan Tutumlu
Bodrum: Ahmet Ergin
Dalaman: Kemal Yurt
Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu
Fethiye: Hakkı Kavas
Kavaklıdere: Onur Can
Köyceğiz: Sayit Aydın
Marmaris: İlhan Özler
Menteşe: Ömer Yenice
Milas: Emin Eren
Ortaca: Bayram Çelik
Seydikemer: Hüseyin Karabulut
Ula: Gülfem Okur
Yatağan: Hayrettin Yaya
Bağımsız Adaylar
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu
Menteşe: Cevdet Güven
Ortaca: Samahattin Nazlı
Ortaca: Zafer Kundakçı
Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.