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Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muğla 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Büyükşehir: Günal Dal
Bodrum: Şeref Bozkurt
Dalaman: Hüseyin Türkay
Datça: Ayfer Özarslan
Fethiye: Selçuk Selvi
Kavaklıdere: Mehmet Özer
Köyceğiz: Ali İzcioğlu
Milas: Latif Akgül
Ortaca: Selahattin Kozak
Seydikemer: Ahmet Köse 
Ula: Mehmet Tiryaki

Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı) 
Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı) 
Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)
Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı) 
Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı) 
Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)
Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı) 
Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı) 
Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)
Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı) 
Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı) 

Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Osman Gürün  (Millet İttifakı) 
Dalaman: Muhammet Şaşmaz  
Bodrum: Ahmet Aras  
Datça: Gürsel Uçar  
Fethiye: Alim Karaca  
Kavaklıdere: Kenan Ay  (Millet İttifakı) 
Köyceğiz: Hüseyin Erol  (Millet İttifakı) 
Marmaris: Mehmet Oktay  (Millet İttifakı)
Menteşe: Bahattin Gümüş  
Milas: Muhammet Tokat  (Millet İttifakı) 
Ortaca: Mehmet Sertkaya  (Millet İttifakı)
Seydikemer: İbrahim Ertürk  
Ula: Ümit Karaarslan  
Yatağan: Halil Arslan  (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)
Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti
 Fethiye: Nagehan Bulut  
Bodrum: Mehmet Tosun  
Ula: Bekir Tavas  
Seydikemer: Eşref Şen 
Dalaman: Sedat Kızıl  
Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç 
Datça: Levent Aslan  

Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Sevgi Küpeli
Bodrum:Necati Utkan
Menteşe: Ali Durna
Milas: Mehmet Salih Ayaz
Marmaris: Ali Acar
Ortaca: İsmail Can Varol

Bağımsız Türkiye Partisi 
Büyükşehir: Halil Birinci
Bodrum: Ergün Bülten
Dalaman: Adil Göksel
Datça: Mustafa Bahadır
Fethiye: Zahide Zülal Yıldız

Kavaklıdere: Meral Bülten
Köyceğiz: Fatma Karasakal
Marmaris: Burak Karataşoğlu
Menteşe: Şenol Genç
Milas: Çetin Çukur
Ortaca: Osman Öztürk
Seydikemer: Perihan Kaplan
Ula: Fetehne Birol
Yatağan: Ercan Kuşçu

Türkiye Komünist Partisi 
Büyükşehir: Caner Şahin
Bodrum: Cem Buksur
Yatağan:Engin Anbarcı
Ortaca: Fatma Arslan
Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz
Menteşe: Aydın Turan

Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Kocadon
Bodrum: İbrahim Kaynar
Dalaman: Beyhan Korkut
Milas: Ali Doğan Serçek
Ortaca: Hasan Karaçelik
Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu

Saadet Partisi
Büyükşehir: Turhan Tutumlu
Bodrum: Ahmet Ergin
Dalaman: Kemal Yurt 

Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu 

Fethiye: Hakkı Kavas
Kavaklıdere: Onur Can
Köyceğiz: Sayit Aydın
Marmaris: İlhan Özler 

Menteşe: Ömer Yenice 

Milas: Emin Eren 

Ortaca: Bayram Çelik 

Seydikemer: Hüseyin Karabulut 

Ula: Gülfem Okur
Yatağan: Hayrettin Yaya

Bağımsız Adaylar 
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu
Menteşe: Cevdet Güven
Ortaca: Samahattin Nazlı
Ortaca: Zafer Kundakçı

Etiketler; #muğla
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