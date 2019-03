Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Büyükşehir: Günal Dal

Bodrum: Şeref Bozkurt

Dalaman: Hüseyin Türkay

Datça: Ayfer Özarslan

Fethiye: Selçuk Selvi

Kavaklıdere: Mehmet Özer

Köyceğiz: Ali İzcioğlu

Milas: Latif Akgül

Ortaca: Selahattin Kozak

Seydikemer: Ahmet Köse

Ula: Mehmet Tiryaki



Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)

Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)

Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)

Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)

Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)

Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)

Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)

Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)

Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)

Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)

Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Bodrum: Ahmet Aras

Datça: Gürsel Uçar

Fethiye: Alim Karaca

Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)

Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)

Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)

Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Ula: Ümit Karaarslan

Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)

Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Fethiye: Nagehan Bulut

Bodrum: Mehmet Tosun

Ula: Bekir Tavas

Seydikemer: Eşref Şen

Dalaman: Sedat Kızıl

Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç

Datça: Levent Aslan



Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Sevgi Küpeli

Bodrum:Necati Utkan

Menteşe: Ali Durna

Milas: Mehmet Salih Ayaz

Marmaris: Ali Acar

Ortaca: İsmail Can Varol



Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Halil Birinci

Bodrum: Ergün Bülten

Dalaman: Adil Göksel

Datça: Mustafa Bahadır

Fethiye: Zahide Zülal Yıldız



Kavaklıdere: Meral Bülten

Köyceğiz: Fatma Karasakal

Marmaris: Burak Karataşoğlu

Menteşe: Şenol Genç

Milas: Çetin Çukur

Ortaca: Osman Öztürk

Seydikemer: Perihan Kaplan

Ula: Fetehne Birol

Yatağan: Ercan Kuşçu



Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Caner Şahin

Bodrum: Cem Buksur

Yatağan:Engin Anbarcı

Ortaca: Fatma Arslan

Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz

Menteşe: Aydın Turan



Demokrat Parti

Büyükşehir: Mehmet Kocadon

Bodrum: İbrahim Kaynar

Dalaman: Beyhan Korkut

Milas: Ali Doğan Serçek

Ortaca: Hasan Karaçelik

Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu



Saadet Partisi

Büyükşehir: Turhan Tutumlu

Bodrum: Ahmet Ergin

Dalaman: Kemal Yurt



Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu



Fethiye: Hakkı Kavas

Kavaklıdere: Onur Can

Köyceğiz: Sayit Aydın

Marmaris: İlhan Özler



Menteşe: Ömer Yenice



Milas: Emin Eren



Ortaca: Bayram Çelik



Seydikemer: Hüseyin Karabulut



Ula: Gülfem Okur

Yatağan: Hayrettin Yaya



Bağımsız Adaylar

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu

Menteşe: Cevdet Güven

Ortaca: Samahattin Nazlı

Ortaca: Zafer Kundakçı