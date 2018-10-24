Muğla açıklarında deprem
Muğla açıklarında deprem
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Muğla açıklarında deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 27 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #akdeniz #deprem
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