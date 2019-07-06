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Muğla'da 11 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 göçmen yakalandı.

Muğla'da 11 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup göçmenin olduğu ihbarı üzerine Hüseyin Burnu önlerine gitti. 

Bölgede 6'sı Suriye, 5'i Filistin uyruklu 11 göçmen tespit eden ekipler, göçmenleri Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis Limanı'na götürdü. Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen Suriyeli bir kişiyi gözaltına aldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine sevk edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
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