Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Muğla'da Vali Esengül Civelek tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.



Menteşe ilçesinde bir işletmede verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Civelek karşıladı.



Resepsiyona, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Programda masaları tek tek dolaşan Civelek, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.