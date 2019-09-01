Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dilburnu mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye, Irak, Yemen ve Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmen yakalandı.