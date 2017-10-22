Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 08.36'daki deprem yerin 5.5 km derinliğinde oldu



AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.



ulusal.com.tr