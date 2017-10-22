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Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 08.36'daki deprem yerin 5.5 km derinliğinde oldu

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem
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