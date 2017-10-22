Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 08.36'daki deprem yerin 5.5 km derinliğinde oldu
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.
ulusal.com.tr
Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.