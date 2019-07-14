Muğla'da 400 hektar kül oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye de sıçrayan orman yangını 3 gün sonra söndürüldü. Bilanço ağır. 400 hektarlık alan ve bir mezarlık yangından zarar gördü. Yaban hayvanları da telef oldu.

Muğla Dalaman ve Fethiye'de çıkan orman yangını 3 günlük mücadelenin ardından söndürüldü.



Dalaman'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan yangına 20 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale etti. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Fethiye ilçesine kadar ulaştı.



Yangın, ekiplerin 3 günlük gece gündüz müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Ancak bilançosu ağır oldu. Yaklaşık 400 hektarlık alanın yanısıra, bir mezarlık zarar gördü, bazı yaban hayvanları da telef oldu.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





ulusal.com.tr